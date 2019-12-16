Светлана Завадская: Я верю, что экс-боец СОБРа может говорить правду

«Немецкая волна» побеседовала с Юрием Гаравским, который утверждает, что 20 лет назад как боец СОБРа участвовал в похищении и убийстве оппонентов Лукашенко.





Жена бесследно исчезнувшего 7 июля 2000 года Дмитрия Завадского прокомментировала belsat.eu свидетельства мужчины.





По мнению Светланы Завадской, мужчина может говорить правду.





«Я верю, что он может говорить правду. То, что описывает этот человек, знаем и мы. Много подробностей. Поэтому либо он очень хорошо владеет информацией, либо это правда».





Однако женщина не верит в слова, что он бы мог показать места, где сейчас тела погибших.





«Я не очень понимаю, как технически он сможет указать места захоронения. Он где-то там и вряд ли сюда приедет. Если он обвиняет власти, ему не позволят этого сделать. Но я поняла, что он ничего не знает о Диме. Я не впервые с подобной информацией сталкиваюсь. Еще в 2010-м с нами связывался человек, который говорил, что есть документы, что может указать места захоронения, но на этом закончилась».





Светлана не исключает, что власти Беларуси могли давно избавиться от тел.





«Еще когда Павел Шеремет был жив, он говорил, что есть информация, что от тел избавились еще в 2000 году, когда уволили руководителя КГБ Владимира Мацкевича. Каждая жилка трясется, мы столько лет ждем и надеемся. Одновременно понимаем, что это невозможно».





Оператор Дмитрий Завадский исчез посреди летнего дня в столичном аэропорту 19 лет назад. Однако за эти годы правоохранительные органы страны так и не обнаружили ни организаторов преступления, ни что на самом деле случилось с Дмитрием.