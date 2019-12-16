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Владимир Познер в Минске: «Лукашенко не стал президентом объединенной страны - и слава Богу!»

В Минск Владимир Познер приехал с творческим вечером. На сцену выставили белоснежное кожаное кресло, в которое за два часа выступления 85-летний телеведущий так и не сел.


Владимир Владимирович сразу признался, что о Беларуси знает мало, пишет KP.by. Но о Союзном государстве высказался. 

- Недавно ваш президент встречался с президентом России и обсуждал вопросы Союзного государства. Было сказано много слов, но ничего конкретного. Меня спрашивают: будет ли настоящее Союзное государство? Я знаю только одно: нормальная страна всегда хочет быть независимой (в зале раздались аплодисменты). Бывает так, что стране угрожают, и она просится под крыло дружественного государства - такие случаи в истории были. Но в случае с Беларусью и Россией мне кажется, это просто политическая игра. Хотя я за нормальные взаимовыгодные отношения сотрудничества между Россией и Беларусью. Помню, как Александр Лукашенко, когда Борис Ельцин был уже в не очень хорошем состоянии, стремился стать следующим президентом объединенной страны… Этого не случилось. Если бы я был религиозным человеком, то сказал бы: и слава Богу!
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