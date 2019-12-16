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Новая замглавы Администрации президента Ольга Чуприс займется корректировкой КоАП

Доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс, которая 5 декабря назначена на пост замглавы Администрации президента, возглавит рабочую группу экспертов по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По поручению президента Беларуси создана специальная экспертная комиссия из руководителей госорганов, парламентариев, ученых, юристов. Они должны системно пересмотреть положения действующего законодательства и к июлю 2020 года подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

Руководить работой группы будет заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, передало агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Станислава Зася.

"Практика применения наказаний за административные правонарушения будет изменена - соответствующие поручения дал глава государства", - сказал Зась по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник.

По его словам, в соответствии с поручениями Лукашенко, основными нововведениями станут устранение "палочно-галочной" системы. "В основном это касается работы правоохранительных органов", - отметил Зась. "Сразу поломать стиль работы тысяч людей сложно. Тем не менее, если по всей вертикали будут даваться жесткие профессиональные оценки, ситуация изменится. Она уже меняется и будет меняться дальше", - сказал госсекретарь.

"Постепенно в сознании правоохранителей должно укорениться убеждение, что отсутствие протоколов на вверенном им участке свидетельствует об эффективности работы, действенных профилактических мерах", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, "четко прозвучал на совещании посыл прекратить практику административных наказаний за проступки, которые не влекут опасных последствий - возможности для этого предоставлены и действующим законодательством, однако они используются не в полной мере". В качестве примера Зась привел штрафы за переход проезжей части в неположенном месте.

"Для решения проблемы предложено сократить число структур, уполномоченных на составление административных протоколов, и в то же время усилить юридическую подготовку тех, кто сохранит это право", - сообщил госсекретарь.
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