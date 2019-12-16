А Юрий Гаравский, утверждающий, что в составе СОБРа 20 лет назад участвовал в похищении и убийстве Захаренко, Гончара и Красовского, в спецподразделении под командованием Павличенко не служил. Об этом Павличенко заявил в комментарии TUT.BY.









Дмитрий Павличенко командовал бригадой специального назначения внутренних войск МВД (в/ч 3214, Уручье, Минск). В 2008 году был заместителем командира корпуса охраны общественного порядка внутренних войск МВД по боевой подготовке. В 2009 году ушел в отставку. Сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь».





Дмитрий Павличенко включен в список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и США из-за подозрения его причастности к громким исчезновениям в Беларуси в 1999 и 2000 году.





— Гаравский отслужил полтора года срочной службы, а потом опозорил [внутренние войска]. Никакого отношения к СОБРу он не имеет. У нас [в 1998 году] открылся штат контрактников, у него особого интеллекта не было, хлопец здоровый, но определенные навыки были, и в рукопашном бое, и мы его взяли. Но СОБР формировался в 1999 году. А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность — занимался вымогательством. Его брало в разработку Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, задерживал «Алмаз» — там все было серьезно. Поэтому, когда какие-то события и происходили [в 1999 году], к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание.





В КГБ на Гаравского есть досье. Он никакого отношения к СОБРу не имеет, он опозорил наши ряды, занялся преступным бизнесом — вымогательством денег у простых граждан, прикрываясь, что он сотрудник [МВД]. Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года. Сел он в 1999 году.









— Но он утверждает, что был бойцом СОБРа с 1999 по 2003 год.





— Такого быть не может, он в это время отбывал наказание. Несмотря на то что отбывал наказание, свой — не свой, но служил ведь у нас, и я ему помог устроиться на работу. Он там [на работе] опять допустил какие-то махинации, и его и оттуда выгнали. Потом он пьяным за рулем попал в аварию и стал калекой. Я тоже нашел способ, у нас так принято, я многих поддерживаю — я возглавляю Белорусскую ассоциацию ветеранов, и у меня много на попечении больных и калек находится, тоже нашел способ его поддержать. Но человек [Гаравский] пытается заработать на этом всем. Человек просто потерял совесть и ориентиры. За 20 лет было много публикаций, я уже насмотрелся. Никаких таинственных операций не было.





— То есть вы утверждаете, что СОБР под вашим командованием не участвовал в операциях по похищению и убийству Захаренко, Гончара и Красовского, о которых рассказывает Гаравский?





— Это полный бред какой-то. Ну, может быть, кто-то там чем-то этим занимался. Мы — спецподразделение спецназначения внутренних войск, эти вот вопросы в компетенции других органов, если они этим занимались, — говорит Павличенко.