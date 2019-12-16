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Что не так с "раскрытым" делом Шеремета? Мнение эксперта

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты "дела Павла Шеремета" задержаны.

Напомним, по версии украинского МВД, подозреваемых в убийстве журналиста пятеро: ветераны войны на Донбассе супружеская пара Инна и Владислав Грищенко, военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург клиники "Ахматдет" Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко. 

Но после обнародования версии следствия и списка обвиняемых далеко не все поверили в то, что задержаны настоящие убийцы.

Почему столько недоверия к озвученной Аваковым версии насчёт убийц? Может ли быть политическая составляющая в озвученной главой МВД Украины версии?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. 
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