Что не так с "раскрытым" делом Шеремета? Мнение эксперта
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты "дела Павла Шеремета" задержаны.
Напомним, по версии украинского МВД, подозреваемых в убийстве журналиста пятеро: ветераны войны на Донбассе супружеская пара Инна и Владислав Грищенко, военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург клиники "Ахматдет" Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко.
Но после обнародования версии следствия и списка обвиняемых далеко не все поверили в то, что задержаны настоящие убийцы.
Почему столько недоверия к озвученной Аваковым версии насчёт убийц? Может ли быть политическая составляющая в озвученной главой МВД Украины версии?
На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
17:15 16/12/2019
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