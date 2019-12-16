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Оппозиция обнародовала план протестов 20 и 21 декабря

Более 15 политических партий демократической оппозиции и общественных организаций подписали общее обращение к белорусам с призывом выйти 20 и 21 декабре на акции в защиту независимости.

Оппозиция обнародовала план протестов 20 и 21 декабря
По словам Павла Северинца, акция начнется 20 декабря на Октябрьской площади в 18.00. Она рассчитана на 3 часа. Сначала запланирован митинг в 19.00. Затем состоится шествие по маршруту: площадь Независимости, Немига, Зыбицкая, Октябрьская площадь, передает радио Свабода.

В 20:45 запланировано стать в цепь протеста на проспекте Независимости. 

Разработан также план «Б» на случай задержаний организаторов, но его не озвучили.

17 декабря организаторы понесут сообщение об акции 20 декабря в Мингорисполком. Приглашают журналистов в 12.00 встретиться на ступеньках исполкома.

В среду, 18 декабря будет обнародовано обращение к силовикам.


Виталий Рымашевский от имени подписантов обращения призвал участников протестов не делать оскорбительных для граждан России плакатов.

«Это будет акция за мир между народами России и Беларуси. Мы призываем россиян, не разделяющих имперской политики Путина, бороться вместе за свободу и независимость Беларуси и России», - сказал политик.

Юрий Беленький от КХП-БНФ процитировал Конституцию, согласно которой защищать независимость - обязанность граждан страны. Организаторы акций протеста предложили предполагаемым участникам ссылаться на Конституцию в случае задержаний. 

Тем временем сегодня стало известно о 17 активистах, которых вызывают в милицию за участие в акциях 7 и 8 декабря. О судах сведений пока нет.

Павел Северинец призвал всех обращаться к организаторам за солидарностью и защитой. Он сказал, что организаторы рассчитывают, что Октябрьская площадь будет свободна для сбора митингующих.
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