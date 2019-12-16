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Лукашенко предложил "сажать без суда и следствия" за палочно-галочную систему

Александр Лукашенко недоволен повсеместным использованием в стране системы валовых отчетных показателей для оценки результатов работы должностных лиц.

"Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. 

Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности в понедельник. 

"Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня", - убежден глава государства.

Он обратил внимание, что иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. Так, по словам президента, у него по-прежнему много вопросов в этом плане к милиции.


Как отметил Лукашенко, правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. В данной связи, как подчеркнул Лукашенко, все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

"Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать", - считает Лукашенко.
Источник: interfax.by
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