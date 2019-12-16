Одна из основных причин снижения эффективности госструктур и утечки кадров – политизация госслужбы, считают эксперты.





— Она не свободна от влияния основного публичного политика страны. А практически отсутствие публичной политики ведет к политизации всей работы госуправления, — отметила директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова на конференции «Новые решения в государственном управлении».









На госслужбу идут, чтобы помочь, а уходят из-за лишних обязанностей





Это может удивить многих, но одна из основных причин, по которым белорусы идут работать в госструктуры, — желание служить обществу. И многие чиновники разного ранга искренне уверены, что их решения и действия работают на всеобщее благо.





— Часто не верится, что чиновник пришел служить людям. Но молодой человек, поступающий на госслужбу, нередко видит несовершенство системы и хочет что-то поменять, — говорит эксперт.





Наталья Рябова отмечает, что у госслужащих более широкий спектр мотиваций и бонусов, способных сделать их работу более привлекательной.









Обязанностей у госслужащих немало, начальство нередко навешивает на них еще и непрофильную или необязательную работу, зарплата чаще всего не учитывает эффективность работы, а различные бонусы распределяются порой непрозрачными и непонятными способами.





Так госслужба теряет былую привлекательность. В итоге люди приходят и быстро уходят, из-за чего хромают долгосрочные проекты, замедляется выполнение задач, теряется институциональная память.





— Приходит новый человек, его обучают, он вливается в процесс, узнает, как работает система, становится в состоянии писать документы, делать аналитику, отчеты — словом, выполнять свои обязанности. А потом увольняется, и на его место приходит новый человек, которого надо обучать заново. И когда так происходит постоянно – это не очень хорошо для системы, − считает Наталья Рябова.









Приглашенный эксперт BIPART Инна Ромашевская добавляет, что в госструктурах нет обозначенных правил продвижения по карьерной лестнице, что было бы весомым мотивом для работников стараться выполнять свою работу как можно лучше и быть более активными. Те, у кого карьера не складывается, не понимают, что они делают не так и что можно изменить.





Карьерный рост, как и весь процесс работы в госструктурах, зависит в первую очередь от человеческого фактора. Некоторые недовольные таким положением просто уходят с работы.





Зависимость от решений президента и право вмешательства любого чиновника более высокого ранга ухудшают эффективность работы конкретной структуры и добавляют пункт в список причин сменить место работы.





Ведь госслужащие среднего и низшего ранга регулярно выполняют указания, никак не связанные с их должностными обязанностями, порой даже спорные с точки зрения закона и нередко выдвинутые не их непосредственными начальниками. Они не только теряют время на бесполезные задачи, но и рискуют своей карьерой, а то и свободой.









Последствия, к которым ведет политизация, возглавляют причины ухода работников из госструктур.





— При этом, госслужащий ничем не защищен. Их заставляют делать вещи, с их точки зрения, не совсем законные или которые не входят в их должностные обязанности, и куда идти: в профсоюз, в суд? — отмечает Наталья Рябова.





В Беларуси ни один госорган не может противостоять навязанным сверху решениям. Новый министр может полностью переписать политику, на которую опирается министерство, одно выступление президента – полностью перечеркнуть длительный процесс работы той или иной структуры.





По мнению экспертов, проблема текучки кадров уменьшится, а отдача от работы госслужащих увеличится, когда будет решена ситуация с политизацией. В других странах есть канцлер, госсекретарь или старший госслужащий, который не меняется со сменой министра и отвечает за институциональную преемственность ведомства.





В Беларуси пока еще обсуждается возможность введения такой должности или наделения соответствующими функциями какой-то из структур.