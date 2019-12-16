Также глава "Таварыства беларускай мовы" рассказала, почему в 2020 году университет Нина Гилевича все еще не сможет принять студентов.





– Елена Николаевна, есть мнение, что Всебелорусский конгресс за независимость собирается, в том числе, и для выдвижения кандидата в президенты.





– На сегодняшний день есть большой раздрай в принципе по отношению к президентской кампании следующего года. Участвовать или не участвовать, если участвовать, то, безусловно, должен быть единый кандидат. И уже есть много претендентов на то, чтобы стать единым кандидатом.





На Конгрессе за независимость предлагается рассмотреть, в том числе, и отношение к президентской кампании 2020 года. Кроме этого, думаю, мы обсудим социально-экономическое положение Беларуси. Тем более в начале 2020 года уже будет ясно, чем закончатся наши игры с Российской Федерацией.





Возможно, что еще возникнут какие-то темы, которые необходимо будет обсудить…





– Некоторые скептически воспринимают инициативу проведения Всебелорусского конгресса за независимость. Как известно, 20 декабря пройдут очередные переговоры Лукашенко и Путина, и вне зависимости от того, чем они закончатся, конгресс все равно ни на что повлиять не может – это только разговоры.





– Политическая жизнь – это в какой-то степени и есть разговоры. Разговоры о том, с кем идти и куда, на каких условиях. Поэтому говорить, что конгресс – это только пустые разговоры – это не понимать в принципе сути политической жизни.





Мы должны понимать, что сохранение независимости страны, к сожалению, остается под угрозой. И не стоит думать, что если 20 декабря президенты Беларуси и России ничего не подпишут, то, значит, можно расслабиться.





Как показывает жизнь, это не так. Молчали-молчали про союзное государство, бюджеты создавали, конференции проводили, парламентарии заседали, и вдруг бабахнуло совсем в другом ракурсе. Поэтому расслабляться не стоит. И независимо от того, как пройдут переговоры 20 декабря, проводить Конгресс за независимость нужно!





И нужно определяться, какой будет Беларусь в будущем – парламентско-президентской или парламентской страной. Эти вопросы нужно выносить на широкое обсуждение.





А что касается единого кандидата – есть другие механизмы, которые прорабатывают политические партии. Есть предложение в ближайшее время собрать Конгресс демократических сил именно под этот вопрос.









– Кто может стать участником Всебелорусского конгресса за независимость?





– Мы предложили всем партиям и политическим субъектам делегировать своего представителя в оргкомитет по проведению конгресса. Оргкомитет будет обсуждать квоты от партий, от регионов и так далее.





Меня очень возмутила недавняя история, которую мне рассказал один из наших активных членов ТБМ: хотели заказать экскурсию в одном из музеев Витебска на белорусском языке, а директор музея сказал: мол, это будет проблематично, да и зачем вообще на белорусском языке, если мы уже давно в России живем?





Это очень опасная тенденция. Мне кажется, что большинство белорусов не желает быть в составе России, и мы должны сделать все, чтобы этого не допустить.

Беларусь должна быть самостоятельной и независимой страной.





– Всебелорусский конгресс за независимость соберется не впервые…





– Да, 21 декабря в 2014 года, как раз накануне вступления в силу договора о создании ЕАЭС, мы организовали конгресс. Но тогда было большое сопротивление, мероприятие хотели сорвать, потому что некоторые предполагали, что конгресс собирается для того, чтобы выдвинуть меня кандидатом в президенты.





Поэтому все политические структуры, кроме БНФ и социал-демократической партии «Грамада», фактически пытались сорвать мероприятие.





Но конгресс все равно состоялся, приехали делегаты со всей страны, причем за свои деньги. Тогда мы приняли манифест в защиту независимости, который, кстати, актуален и сегодня!





В 2014 году мы провели несколько сессий – обсудили политическую ситуацию, социально-экономическое положение, вопросы, связанные с образованием. И именно благодаря конгрессу мы решили создать университет имени Нила Гилевича.





– Может, и в этот раз будут попытки бойкотировать конгресса? Вдруг кто-то решит, что вы хотите выдвинуться в президенты именно от конгресса?





– Думаю, 23 декабря, когда соберется совет и оргкомитет в расширенном составе, мы еще раз сделаем акцент на этом вопросе. Мы объявим порядок дня. Никакого выдвижения в президенты там не будет.





– Не так давно вы говорили, что провели очередной раунд переговоров с Министерством образования, обсуждался вопрос открытия специальностей и получения лицензии. Так в следующем году частный университет имени Нила Гилевича начнет набор студентов или нет?





– Мы подали документы в Министерство образования на открытие двух специальностей. А документы по остальным специальностям пока дошлифовываются и, думаю, на этой неделе мы подадим их в методические объединения. Нам важно пройти все эти этапы, чтобы получить лицензию.





И мы хотим сделать это до осени. Но для того, чтобы открыть набор студентов на 2020 год, мы должны были уже 1 октября этого года озвучить правила приема в университет. А мы не можем это сделать, так как у нас нет лицензии…





Есть чисто технические вопросы, из-за которых все задерживается. И поэтому на 2020 год, к сожалению, мы пока не имеем права открыть специальности и объявить набор.









Но мы продолжаем работать и идти к своей цели. Ректорат университета собирается каждую неделю, заведующие кафедр докладывают о готовности к работе, три раза в неделю идут университетские курсы по иностранным языкам, математике. Работа идет!