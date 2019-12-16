«Я скажу, у меня ностальгии тоже нет, как ни странно, но когда я смотрю то, что было в Советском Союзе, и то, что сегодня стало, я, конечно, буду ностальгировать. Это первое. Второе: почему это произошло? Произошло это только потому, что в последнее время коммунистическая партия Советского Союза (пусть простят меня коммунисты, я ничего плохого о них сказать не хочу, я тоже был коммунистом), но они упустили момент.





Упустили момент тогда, когда к власти пришел Горбачев. Горбачев — это не генеральный секретарь компартии Советского Союза, это не президент, это предатель. Предатель, который предал Советский Союз. Приход его и был предназначен для того, чтобы Советский Союз развалился», — сказал он.





Заметим, что Беловежские соглашения, де-факто положившие конец существованию СССР, были подписаны руководством России, Беларуси и Украины без участия Михаила Горбачева.









В интервью Вячеслав Кебич выступил также и против демократии. Он назвал ее самым паршивым, что только можно придумать.





«Мы говорим сегодня о демократии, о том, что он допустил демократию, что была свобода — говори, что хочешь. Я вам скажу так: демократия — это самое паршивое, что только можно придумать. Демократия тогда демократия, когда существует в рамках закона. Это я понимаю, что демократия. Сегодня не даром говорят, что надо отойти от либерализма, потому что некоторые либеральные руководители понимают так: что хочу, то говорю, что хочу, то делаю», — сказал он.









Кебич также рассказал, что надеялся: Беловежские соглашения должны были спасти СССР.





«Когда мы собрались в Беловежской пуще. Я говорю мы, потому что я присутствовал там, хотя не был заглавным там человеком, но мне казалось сначала, когда мы подписывали Беловежское соглашение, что это спасение для Советского Союза. Это было мое личное убеждение.





Но как же, когда идет развал, когда не к кому обратиться, когда полностью экономика в полном развале — и мне думалось, и верилось, что когда мы соберемся, и когда мы подпишем это соглашение, то мы спасем Советский Союз.





Мои ожидания окончились после того, когда я через месяц уже начал руководить опять народным хозяйством, я как помнил, что все, что мы могли сделать — ничего не могли сделать, потому что все связи экономические, построенные на дисциплине, на жесточайшей дисциплине, были разорваны. Мое счастье для Беларуси, может быть, в том.





Мое счастье, я не буду говорить за всю, так сказать, республику, в том, что ы, друзья-председатели Госпланов, бывшие, которые стали потом премьерами, могли говорить так: звонок — «Вася, ну как ты меня можешь подвести». Это единственное было спасение, иначе по-другому быть не могло.





Ну и кроме того, мы же сегодня все убедились, что если бы был Советский Союз, разве могла быть Югославия, разве могла быть Сирия, разве могла быть Украина. Ничего бы этого не было», — добавил он.





Вячеслав Кебич при этом уверен, что республикам СССР нужно было больше самостоятельности.





«Но я твердо убежден, что то желание, которое было, допустим, у того же Горбачева, но это было прикрытое желание создать обновленный Советский Союз, это желание было правильное. То есть надо было дать больше самостоятельности союзным республикам, но они должны были в составе конфедерации или союза, как хотите называйте, могли тогда работать нормально», — сказал он.





Между тем к моменту подписания Беловежских соглашений о своей независимости от СССР заявили не только большинство союзных республик, но даже Россия.





В 1994 году Вячеслав Кебич проиграл президентские выборы Александру Лукашенко. Сегодня пенсионер превозносит Лукашенко, находящегося у власти 25 лет.





«Это смешно, я могу только сказать, что никакой оппозиции у нас нет, есть группа крикунов. Даже то, что они говорят, даже не понимают, что они говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента Республики Беларусь, кроме Лукашенко, нет.





Для того, чтобы быть кандидатом в президенты, это не значит сегодня заявить, что я хочу быть. Для этого должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы эту личность увидели.





Даже вот этот минский формат по урегулированию отношений между Россией и Украиной — это заслуга прежде всего Лукашенко», — сказал он.









Надо отметить, что в рамках так называемого минского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины беларусская столица выступает только в качестве переговорной площадки. Беларусь не является ни стороной переговоров, ни даже посредником в них.