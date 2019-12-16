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«Первое большое интервью» Владимира Зеленского российскому каналу длилось минуту

Интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое показали в программе «Москва. Кремль. Путин», продлилось около минуты. Об этом стало известно в воскресенье, 15 декабря, из публикации интервью в YouTube, на официальном канале «Россия 24».



На кадрах видно, как корреспондентка телеканала «Россия» подходит к Зеленскому в холле гостиницы и задает ему вопрос: «Как вам встреча с Путиным?». Украинский президент дал короткий комментарий: «Первая встреча отличная, поговорили. Поднимали важные вопросы. Видите, все подустали, хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало встреч такого формата, у нас есть возможность добиться результата».

Зеленский добавил, что «все не решить за один раз», что «есть много разных взглядов» и что «главное, что мы начали общаться».

Ранее телеканал «Россия» широко анонсировал «первое большое интервью с Владимиром Зеленским» по итогам переговоров «нормандской четверки». Сам Зеленский в ответ заявил, что не давал никакого интервью, а «что-то ответил девушке в коридоре».

Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.
TUT.by
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