







На кадрах видно, как корреспондентка телеканала «Россия» подходит к Зеленскому в холле гостиницы и задает ему вопрос: «Как вам встреча с Путиным?». Украинский президент дал короткий комментарий: «Первая встреча отличная, поговорили. Поднимали важные вопросы. Видите, все подустали, хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало встреч такого формата, у нас есть возможность добиться результата».





Зеленский добавил, что «все не решить за один раз», что «есть много разных взглядов» и что «главное, что мы начали общаться».





Ранее телеканал «Россия» широко анонсировал «первое большое интервью с Владимиром Зеленским» по итогам переговоров «нормандской четверки». Сам Зеленский в ответ заявил, что не давал никакого интервью, а «что-то ответил девушке в коридоре».





Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.