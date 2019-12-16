Всего четыре: женщин во главе парламентских комиссий стало меньше

Палата представителей / pravo.by





Четыре из четырнадцати комиссий в Палате представителей седьмого созыва возглавили женщины. Судья Верховного суда Светлана Любецкая возглавила комиссию по законодательству и судебно-правовым вопросам, Людмила Нижевич — финансовую комиссию, Людмила Макарина-Кибак — комиссию по охране здоровья, а Людмила Кананович — по социальной политике.







