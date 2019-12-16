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Всего четыре: женщин во главе парламентских комиссий стало меньше

Четыре из четырнадцати комиссий в Палате представителей седьмого созыва возглавили женщины.

Палата представителей / pravo.by

Четыре из четырнадцати комиссий в Палате представителей седьмого созыва возглавили женщины. Судья Верховного суда Светлана Любецкая возглавила комиссию по законодательству и судебно-правовым вопросам, Людмила Нижевич — финансовую комиссию, Людмила Макарина-Кибак — комиссию по охране здоровья, а Людмила Кананович — по социальной политике.


Кстати, в Палате представителей предыдущего, шестого созыва женщины руководили пятью комиссиями. Комиссию по законодательству возглавляла Наталья Гуйвик, по бюджету и финансам — Людмила Добрынина, по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы — Татьяна Конончук, по труду и социальным вопросам — Тамара Красовская, по охране здоровья, физической культуре, семейной и молодежной политике — Людмила Макарина-Кибак, пишет euroradio.fm
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