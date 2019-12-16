Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США событий в Османской империи в 1915 году "геноцидом армян"