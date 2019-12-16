Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"

Об этом он заявил в эфире радиостанции TRE Raadio, передает газета Postimees.

"Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился", — сказал он.









По словам Хельме, в случае с Финляндией "продавщица поднялась до премьер-министра", а в правительство вошли "уличные активисты и необразованные люди".