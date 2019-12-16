Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал избрание на должность премьера-министра Финляндии 34-летней Санну Марин, ставшей самой молодой главой правительства в мире.

 Об этом он заявил в эфире радиостанции TRE Raadio, передает газета Postimees.
 
"Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился", — сказал он.

 

По словам Хельме, в случае с Финляндией "продавщица поднялась до премьер-министра", а в правительство вошли "уличные активисты и необразованные люди".
 
Эстонский министр считает, что левые политические силы приведут в упадок соседнее государство и сделают из Финляндии "какую-то европейскую провинцию", пишет ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru