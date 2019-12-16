Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал избрание на должность премьера-министра Финляндии 34-летней Санну Марин, ставшей самой молодой главой правительства в мире.
Об этом он заявил в эфире радиостанции TRE Raadio, передает газета Postimees.
"Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился", — сказал он.
По словам Хельме, в случае с Финляндией "продавщица поднялась до премьер-министра", а в правительство вошли "уличные активисты и необразованные люди".
Эстонский министр считает, что левые политические силы приведут в упадок соседнее государство и сделают из Финляндии "какую-то европейскую провинцию", пишет ru.oxu.az
08:50 16/12/2019
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