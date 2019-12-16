Беларусь поднялась в рейтинге самых влиятельных стран мира

Составлен рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, его опубликовало издание U.S.News.





Список составляли аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.





Фото: Reuters, Минск, февраль, 2015





Оценивались такие показатели, как ВВП, численность населения и показатель ВВП на душу населения, влияние на глобальную экономику, роль на политической арене и военный потенциал, пишет sputnik.by





На первом месте оказались США. Экономика страны была названа эксперта самой сильной, а военный бюджет – самым большим в мире.





Второе место заняла Россия, третьим стал Китай.









В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.





Беларусь заняла 35 место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом, и опередив соседние Украину (38 место), Польшу (44), Литву (76) и Латвию (79). В самом конце списка оказалась Эстония – ее влияние в мире оценено как самое маленькое.











