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Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм

В соцсетях распространяют фильм о детском хирурге и волонтере Юлии Кузьменко, который был показан в программе «Ранок з Україною».

Она работает детским врачом-кардиологом в детской больнице «Охматдет», пишет umoloda.kyiv.ua

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, на котором был убит журналист Павла Шеремет.


Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.
enovosty.com
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