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На журналистку составили протокол за участие в "Живой цепи" против интеграции

На Ольгу Быковскую, журналистку и участницу Совета движения "За свободу!", составили протокол за участие в "Живой цепи" — уличной акции против "углубления интеграции" России и Беларуси.

На Ольгу Быковскую составили протокол / www.facebook.com/vbykowskaja

Протокол оформлен по части 1 статье 23.34 — за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Ольгу могут наказать штрафом (до 765 рублей) или административным арестом, пишет euroradio.fm

Акция прошла 7 декабря, в день, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали интеграционные документы на встрече в Сочи. Тогда милиция никого не задерживала, но сотрудники в штатском снимали участников "Живой цепи" на видео. В Ленинском РОВД Минска Быковской показали её фото крупным планом.
"В свою очередь я признала, что находилась в то время около Главпочтамта, чтобы поддержать независимость Беларуси. Но вины своей не вижу, так как была там в соответствии с правами, данными мне Конституцией", — объясняет свою позицию Ольга Быковская.


"Уверена, что сейчас важно выступать в поддержку суверенитета, — продолжает журналистка и активистка. — Власти не только не могут дать своим гражданам гарантии его защиты, но и используют карательный аппарат против тех для кого независимая Беларусь — безусловная ценность".
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