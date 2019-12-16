На Ольгу Быковскую составили протокол / www.facebook.com/vbykowskaja





Протокол оформлен по части 1 статье 23.34 — за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Ольгу могут наказать штрафом (до 765 рублей) или административным арестом, пишет euroradio.fm





Акция прошла 7 декабря, в день, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали интеграционные документы на встрече в Сочи. Тогда милиция никого не задерживала, но сотрудники в штатском снимали участников "Живой цепи" на видео. В Ленинском РОВД Минска Быковской показали её фото крупным планом.

"В свою очередь я признала, что находилась в то время около Главпочтамта, чтобы поддержать независимость Беларуси. Но вины своей не вижу, так как была там в соответствии с правами, данными мне Конституцией", — объясняет свою позицию Ольга Быковская.









"Уверена, что сейчас важно выступать в поддержку суверенитета, — продолжает журналистка и активистка. — Власти не только не могут дать своим гражданам гарантии его защиты, но и используют карательный аппарат против тех для кого независимая Беларусь — безусловная ценность".



