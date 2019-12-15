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На мосту в Гродно люди стали в «живую цепь» против интеграции с Россией

На Старом мосту в Гродно люди стали в «живую цепь», передает «Радио Свобода». На акции за независимость Беларуси присутствовало несколько десятков человек. Они скандируют «Независимость» и «Жыве Беларусь!»
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Руководил акцией член БНК Николай Соляник, присутствовал также экс-кандидат в депутаты Вадим Саранчуков и представители оппозиции. Сообщается, что участники акции — люди разного возраста, в том числе молодежь и люди с детьми. Автомобили, которые ехали по мосту, активно сигналили митингующим.

Милиция напоминает присутствующим об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

7 декабря «живая цепь» растянулась вдоль проспекта Независимости в Минске. Таким образом минчане протестовали против углубленной интеграции Беларуси и России.
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