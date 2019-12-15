В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против России
Панель Сената США обсудит законопроект о санкциях против РФ на следующем заседании 18 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.
Комитет рассмотрит Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля, а сенатор-республиканец Линдси Грэм, по данным издания, назвал его "адскими санкциями".
Этот законопроект предлагает внедрить антироссийские санкции за "ее вмешательство в демократические процессы за границей, враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины. Санкции будут направлены на госдолг РФ, банки, российские проекты, связанные с продажей сжиженного газа, киберсектор России и лиц, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину.
15:50 15/12/2019
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