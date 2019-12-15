



Мол, частично Варшава спроектирована "советскими друзьями", поэтому в городе ощущается "советский и белорусский дух", и с этим нужно что-то делать.





Несмотря на то, что Тшасковский тут же пояснил, что "Улыбка Варшавы" подразумевает больше пространства для прохожих (переходы-зебры вместо подземных), велодорожек и зелёных зон, и меньше полос для автомобилей, соцсети возмутились словами о "белорусском духе". В числе оскорблённых оказались и многочисленные белорусы Варшавы.

Почему?

"Белорусские города отчасти также проектировались «советскими друзьями», под властью которых была и сама Беларусь. А тут получается, что нам ставят в вину что-то нехорошее. Как будто это мы, белорусы, осквернили Варшаву. Хотя мы и сами здесь, скорее, жертвы всего советского", — пишет, к примеру, Дмитрий Кустовский.





Рафал Тшасковский / facebook.com/PolskieRadioUA





Пресс-секретарь варшавской мэрии Камиль Домброва поспешил объяснить, что имел в виду Тшасковский.





"Говоря о «белорусском духе», мэр Тшасковский имел в виду архитектуру и урбанистические советские и постсоветские решения, которые коснулись также и городов БССР. Речь шла исключительно об архитектуре. Мэр Варшавы видит эти сходства между Варшавой и Минском и хочет менять город, чтобы очистить Варшаву от соцреализма", — заявил Домброва в комментарии радио "Свобода".









"Варшава должна быть открытой и городом для всех. Все, кто честно работает и уважает закон, имеют право считать этот город своим, — добавил пресс-секретарь мэрии. — В том числе и гости из Восточной Европы. У мэра Тшасковского очень сердечное отношение к белорусам, украинцам, россиянам. Эти слова были направлены не против людей, а против подхода к архитектуре, который использовался в Минске или Бресте".



