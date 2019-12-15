Что имел в виду президент Варшавы, когда захотел избавить город от "белорусского духа"
Презентуя концепцию "Улыбка Варшавы", президент столицы Польшы Рафал Тшасковский заявил, что из города нужно изгнать "белорусский дух".
Мол, частично Варшава спроектирована "советскими друзьями", поэтому в городе ощущается "советский и белорусский дух", и с этим нужно что-то делать.
Несмотря на то, что Тшасковский тут же пояснил, что "Улыбка Варшавы" подразумевает больше пространства для прохожих (переходы-зебры вместо подземных), велодорожек и зелёных зон, и меньше полос для автомобилей, соцсети возмутились словами о "белорусском духе". В числе оскорблённых оказались и многочисленные белорусы Варшавы.
Почему?
"Белорусские города отчасти также проектировались «советскими друзьями», под властью которых была и сама Беларусь. А тут получается, что нам ставят в вину что-то нехорошее. Как будто это мы, белорусы, осквернили Варшаву. Хотя мы и сами здесь, скорее, жертвы всего советского", — пишет, к примеру, Дмитрий Кустовский.
Рафал Тшасковский / facebook.com/PolskieRadioUA
Пресс-секретарь варшавской мэрии Камиль Домброва поспешил объяснить, что имел в виду Тшасковский.
"Говоря о «белорусском духе», мэр Тшасковский имел в виду архитектуру и урбанистические советские и постсоветские решения, которые коснулись также и городов БССР. Речь шла исключительно об архитектуре. Мэр Варшавы видит эти сходства между Варшавой и Минском и хочет менять город, чтобы очистить Варшаву от соцреализма", — заявил Домброва в комментарии радио "Свобода".
"Варшава должна быть открытой и городом для всех. Все, кто честно работает и уважает закон, имеют право считать этот город своим, — добавил пресс-секретарь мэрии. — В том числе и гости из Восточной Европы. У мэра Тшасковского очень сердечное отношение к белорусам, украинцам, россиянам. Эти слова были направлены не против людей, а против подхода к архитектуре, который использовался в Минске или Бресте".
Рафал Тшасковский возглавляет мэрию Варшавы с 22 ноября 2018 года. Ему 47 лет. По образованию он политолог, доктор гуманитарных наук. На выборы шел от оппозиционной действующим польским властям "Гражданской платформы". Тшасковский выиграл выборы в первом туре, набрав 56% голосов, переводит euroradio.fm
13:46 15/12/2019
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