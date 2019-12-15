Виктория Федорова Петру Маркелову, который отбывает 14-суточнай арест в ЦИПе на улице Окрестина. Правозащитник рассказала «Белсату», что 14 декабря обратилась в Минскую городскую прокуратуру с просьбой помочь активистукоторый отбывает 14-суточнай арест в ЦИПе на улице Окрестина.





«Я им объясняла, что к нему не может попасть адвокат и неизвестно, жив ли он там – никакой связи с внешним миром у него нет. Дежурная прокуратуры Маргарита Критская отказалась выезжать в ЦИП для того, чтобы встретиться с Петром и узнать, как там обстоят дела с его состоянием и условиями содержания», – рассказала Федорова.





Отказались помогать Маркелову и в прокуратуре Московского района, куда Виктория Федорова обратилась вместе с бывшим кандидатом в депутатом Стасом Шашко вечером 13 декабря.









«Сначала нас отправили к помощнику прокурора, который сказал, что он может только принять письменную жалобу и ничего не может сделать. Когда я спросила в приемной, кто может принять какие-то решения, меня направили к заместителю прокурора Игорю Жибулю, но мы не смогли даже зайти к нему в кабинет, потому что он начал кричать, что он занят и не будет ничего делать, а после того, как я объяснила ситуацию, он сказал, что не обязан звонить в ЦИП», – рассказывает Федорова.





Адвокат Петра Маркелова Альвина Мингазова в течение всего дня 13 декабря не смогла попасть к Петру Маркелову для оказания юридической помощи.





«[В ЦИПе] говорили, что заняты все кабинеты, так как работают оперативники – и так продолжалось целый день. Даже в дни массовых задержаний я не помню, чтобы целый день нельзя было попасть к человеку. Бывает, что ждешь, но рано или поздно они освобождаются. В моей жизни это впервые. Это не проблема арестованного, что все кабинеты заняты. Я написала и отправила жалобы. Утром в понедельник буду пытаться попасть к Петру снова», – рассказала «Белсату» Альвина Мингазова.





12 декабря с матерью Петра Маркелова связался человек, который сидел с ним в одной камере. Парень сообщил, что Петр на Окрестина находится в тяжелых условиях: в камере антисанитария и вши.





9 декабря судья Московского районного суда Татьяна Мотыль осудила Петра Маркелова на 14 суток ареста за видеосъемку подсчета голосов на избирательном участке.





Во время парламентской кампании Петр Маркелов был доверенным лицом кандидата в депутаты от «Молодежного блоке» Стаса Шашко. Как доверенное лицо Маркелов воспользовался возможностью наблюдать за выборами – на 286-м участке 99-го округа. После того, как он стал снимать на видео требование Шашко пересчитать поданные за него голоса, на участок приехал наряд милиции.







