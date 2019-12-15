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Финский министр попала в неловкую ситуацию

Новоназначенный министр финансов Финляндии Катри Кулмуни прикрепила в Instagram опрос о возвращении беженцев из Сирии. Вскоре ей пришлось извиняться из-за шквала критики.


В опросе Кулмуни спросила подписчиков, стоит ли возвращать домой детей матерей-финок из сирийского лагеря ИГИЛ. Пользователи могли ответить: "только за детей" и "за детей и матерей", сообщает enovosty.com.

После шквала критики со стороны граждан Финляндии и коллег женщина извинилась за свой поступок в Twitter: "Я прошу прощения за опрос» и удалила пост. Около 10 женщин и 30 детей в курдском лагере Аль-Холь являются финнами. Некоторые западные правительства уже вернули детей из аль-Холла и других лагерей на севере Сирии. Как правило, это семьи джихадистов, убитых, раненых или пропавших без вести в гражданской войне. Политики с этой проблемой борются: большинство из них признает, что маленькие дети являются жертвами войны, но есть и подозрения, что многим матерям внушили насильственную идеологию джихада. В Финляндии против идеи репатриации этих граждан выступают парламентские националисты", пишет ru.oxu.az
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