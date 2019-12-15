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Старые песни о главном: в Японии захотели потребовать у России все Курильские острова

Председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Иомиури» озвучил быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов.

 По его словам, для этого необходимо потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть, передает ТАСС.

Кадзуо Сии напомнил, что на российско-японских переговорах по территориальному вопросу Москва отвергла идею Токио о передаче двух южных островов. «В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», — пояснил он.

Использована фотография: http://travelask.ru


Лидер партии также назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором признается отказ Токио от Курильского архипелага, пишет lenta.ru

Ранее, в августе, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. «Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», — сказал глава МИД.

Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.


Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов Южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».
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