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Оппозиция Польши определилась со своим кандидатом на президентских выборах

Малгожата Кидава-Блоньская избрана кандидатом на пост президента от «Гражданской платформы». Вице-спикер Сейма одержала победу в ходе так называемых партийных праймериз.




После объявления результатов Малгожата Кидава-Блоньская поблагодарила участников конвенции «Гражданской платформы».

«Мы начинаем большую игру, и я знаю, что мы ее выиграем. Я одержала победу над Ярославом Качиньским в Варшаве (на парламентских выборах, - прим. ред.), одержу победу и над Анджеем Дудой», - сказала кандидат в президенты от «Гражданской платформы».

Вице-спикер Сейма получила 345 из почти 500 голосов участников конвенции оппозиционной партии.

14 декабря, свою кандидатуру в президенты также выдвинул Владислав Косиняк-Камыш, глава «Польской крестьянской партии».

Напомним, президентские выборы в Польше пройдут в следующем году. Точная дата их проведения в настоящее время не установлена. Вероятнее всего, поляки выберут нового президента в мае.
"Польское радио"
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