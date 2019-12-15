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Перед выборами власти заговорили о зарплатах. Почему не стоит обольщаться

Объясняем на нескольких примерах.

Перед выборами власти заговорили о зарплатах. Почему не стоит обольщаться
Иллюстративное фото
Последние несколько лет январские зарплаты традиционно не радуют белорусов, заметно проседая по сравнению с декабрьскими. Так, 2017-й начался с обвала средней зарплаты на $38. А в январе этого года средняя зарплата по сравнению декабрем 2018-го «усохла» на 133 рубля, пишет Салідарнасць

Похоже, что в этот раз власти попытаются избежать неприятного сюрприза. Согласно указу №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», январская зарплата работников бюджетной сферы не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии, сообщает БЕЛТА.

Подробности начисления зарплат по новым правилам можно прочитать на сайте Минтруда. Мы же позволим себе допущение: скорее всего данная мера связана с проведением в 2020-м году президентских выборов. И чем ближе кампания, тем чаще мы будем слышать о зарплатах. И уже слышим.


Почему новость о январских зарплатах не вызывает особой эйфории. Речь идет лишь и выравнивании с предыдущей зарплате, а не ее росте. Кроме того, в пояснении министерства труда говорится, что в ряде случаев избежать проседания первой зарплаты года не удастся.

В начале декабря министр финансов Максим Ермолович заявил, что зарплата работников бюджетников в 2020-м будет расти опережающими темпами.

Независимые эксперты давно предупреждают об опасности необоснованного роста зарплат. В частности, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик недавно обратил внимание на тревожный факт: в номинальном выражении зарплаты обгоняют производительность труда уже 10 месяцев. 

И еще один свежий пример. На встрече с будущими медиками глава государства успокоил своих слушателей:

— В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи — бюджетники. Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения.


В этом случае бессменный руководитель страны даже не скрывает того, какую цену педагоги и врачи должны заплатить за стабильную зарплату: на носу политический экзамен, который они будут сдавать в качестве членов избирательных комиссий.
Кирилл Иванов
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