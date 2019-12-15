Последние несколько лет январские зарплаты традиционно не радуют белорусов, заметно проседая по сравнению с декабрьскими. Так, 2017-й начался с обвала средней зарплаты на $38. А в январе этого года средняя зарплата по сравнению декабрем 2018-го «усохла» на 133 рубля, пишет Салідарнасць





Похоже, что в этот раз власти попытаются избежать неприятного сюрприза. Согласно указу №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», январская зарплата работников бюджетной сферы не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии, сообщает БЕЛТА.





Подробности начисления зарплат по новым правилам можно прочитать на сайте Минтруда. Мы же позволим себе допущение: скорее всего данная мера связана с проведением в 2020-м году президентских выборов. И чем ближе кампания, тем чаще мы будем слышать о зарплатах. И уже слышим.









Почему новость о январских зарплатах не вызывает особой эйфории. Речь идет лишь и выравнивании с предыдущей зарплате, а не ее росте. Кроме того, в пояснении министерства труда говорится, что в ряде случаев избежать проседания первой зарплаты года не удастся.





В начале декабря министр финансов Максим Ермолович заявил, что зарплата работников бюджетников в 2020-м будет расти опережающими темпами.





Независимые эксперты давно предупреждают об опасности необоснованного роста зарплат. В частности, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик недавно обратил внимание на тревожный факт: в номинальном выражении зарплаты обгоняют производительность труда уже 10 месяцев.





И еще один свежий пример. На встрече с будущими медиками глава государства успокоил своих слушателей:





— В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи — бюджетники. Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения.









В этом случае бессменный руководитель страны даже не скрывает того, какую цену педагоги и врачи должны заплатить за стабильную зарплату: на носу политический экзамен, который они будут сдавать в качестве членов избирательных комиссий.



