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Шесть человек сопровождали Путина в туалет

"На саммите по Украине, который прошел в понедельник в Елисейском дворце в Париже, шеф Кремля Владимир Путин, очевидно, чувствовал себя не совсем в безопасности", - пишет немецкий таблоид Bild.

lentachel.ru, Владимир Путин с охраной выходит из туалета


"Сначала, как показывает видео, он пошел в туалет дворца в сопровождении шести мужчин. Потом Путин появился в зале для переговоров вместе с вооруженным телохранителем богатырского телосложения. Для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским он аккредитовал его как члена делегации", - утверждает издание.

"Экс-глава одной из немецких разведслужб сказал в разговоре с Bild: "Это возмутительно, Путин сегодня позволяет себе все. Это происходит, когда ему все разрешают".


"Присутствие вооруженного человека в зале во время таких переговоров это "открытая провокация и угроза". "Представьте себе, что так поступит каждая делегация - тогда у них в зале для переговоров будет маленькая армия!". Путин, по словам экс-главы разведывательной службы, сознательно занимается постоянным нарушением границ", - передает издание.
inopressa.ru
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