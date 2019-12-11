Российские должностные лица указали в декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах — чаще всего это Казахстан, Армения, Беларусь, Таджикистан и Болгария. Об этом говорится на сайте проекта «Декларатор» компании «Трансперенси Интернешнл — Россия».





Создатели «Декларатора» предполагают, что постсоветские страны лидируют в рейтинге из-за того, что военные обязаны отчитываться о пользовании служебной недвижимостью в местах дислокации российских войск. Это авиабаза Манас в Кыргызстане, авиабаза Гюмри в Армении, полигон Сары-Шанг в Казахстане, 43-й узел связи ВМФ «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга» в Беларуси, а также 201-я военная база в Таджикистане, сообщает Lenta.ru









Хотя некоторые объекты ведомственной недвижимости вызывают недоумение даже у экспертов. В отчете «Декларатора», например, указано, что аналитики не понимают, почему представительство Росрыболовства находится в Сенегале. А вот вкус российских чиновников вполне предсказуем. Они приобретают недвижимость в Европе и США. Наибольшей популярностью пользуются Болгария, Украина и Беларусь, пишет "Коммерсант"





В Западной Европе должностные лица предпочитают Испанию, Германию и Францию, отмечает координатор проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис: «Собственность в странах ближнего зарубежья объясняется очень просто: люди наследуют какую-то недвижимость. Если мы исключим бывшие республики Советского Союза, то в лидеры выходят Испания и Болгария. Эти страны популярны для вложения денег. Логично, что в высшем эшелоне, тем более что там представлены не только госслужащие, но и депутаты, среди которых есть очень обеспеченные люди, берут в собственности жилье в каких-то дорогих странах».