«Только что позвонили из Московского РУВД. Рабочий день окончен, а они все работают.

Сообщили о начатом административном процессе по ч. 3 ст. 23.34 КОАП за участие в акции против интеграции с Россией 7 декабря, вызывают в понедельник в 10.00», — написала Ольга Ковалькова.









Павел Северинец сообщает, что в милицию также вызвали и.о. председателя ОГП Николая Козлова, активиста из Вилейки Андрея Кудика и Дмитрия Козлова из Барани. Ждут в понедельник правоохранители и Леонида Кулакова.



