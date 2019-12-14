Участников акции против интеграции с Россией начали вызывать в милицию
Активистов, участвовавших в акции против углубленной интеграции с Россией, стали вызывать в милицию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.
«Только что позвонили из Московского РУВД. Рабочий день окончен, а они все работают.
Сообщили о начатом административном процессе по ч. 3 ст. 23.34 КОАП за участие в акции против интеграции с Россией 7 декабря, вызывают в понедельник в 10.00», — написала Ольга Ковалькова.
Павел Северинец сообщает, что в милицию также вызвали и.о. председателя ОГП Николая Козлова, активиста из Вилейки Андрея Кудика и Дмитрия Козлова из Барани. Ждут в понедельник правоохранители и Леонида Кулакова.
Акции, напомним, проходили в Минске 7 и 8 декабря. Они не были согласованы с городскими властями. Задержаний на акциях не было, пишет TUT.BY.
17:25 14/12/2019
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