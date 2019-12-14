«Александр Григорьевич, вы сказали, что если народ попросит, то вы уйдете. Так вот, мы, Александр Григорьевич, люди Республики Беларусь, граждане, просим вас: уходите!» — так начинает Екатерина свое обращение, пишут "Сильные новости"





Никаких некорректных выпадов в адрес действующей власти и лично президента Екатерина не допускает. Будем надеяться, что этот поступок обойдется для нее без последствий в работе и в жизни.





Судя по комментариям под видео, трогательный ролик сильно срезонировал в душах белорусов.