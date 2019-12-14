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Суздальцев рассказал, что станет с Лукашенко, если начнется реальная интеграция с Россией

Если начнется реальная интеграция России и Беларуси, это испортит планы Александра Лукашенко, привыкшего получать от России дотации и преференции, ничего не отдавая взамен.

Об этом рассказал специалист по вопросам Беларуси, политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру.

Когда Александр Лукашенко выступает якобы за равные права в интеграции, пояснил эксперт, на самом деле он выступает за равный доступ к российским ресурсам, притом что белорусский рынок закрыт для российского экспорта 17 различными ограничениями.


«В понимании Лукашенко это односторонний доступ к российским ресурсам, а реальная интеграция этому мешает. Ему надо еще на седьмой, восьмой срок. Уже сын старший в очереди стоит. Потом еще младший. Для этого нужны ресурсы», — указал Суздальцев.

Если есть реальная интеграция и единая экономика, то никаких дотаций и преференций не может быть в принципе, а дотации и преференции означают, что никакой интеграции нет, заключил политолог.
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