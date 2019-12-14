Об этом рассказал специалист по вопросам Беларуси, политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру





Когда Александр Лукашенко выступает якобы за равные права в интеграции, пояснил эксперт, на самом деле он выступает за равный доступ к российским ресурсам, притом что белорусский рынок закрыт для российского экспорта 17 различными ограничениями.









«В понимании Лукашенко это односторонний доступ к российским ресурсам, а реальная интеграция этому мешает. Ему надо еще на седьмой, восьмой срок. Уже сын старший в очереди стоит. Потом еще младший. Для этого нужны ресурсы», — указал Суздальцев.





Если есть реальная интеграция и единая экономика, то никаких дотаций и преференций не может быть в принципе, а дотации и преференции означают, что никакой интеграции нет, заключил политолог.