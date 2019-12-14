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Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».


75-летнего экс-президента обвиняют в отмывании денег, незаконном хранении иностранной валюты, а также в незаконном получении и использовании иностранных средств. Из-за достижения преклонного возраста (70 лет) отбывать наказание он будет не в тюрьме, а в Центре социальной реформы, передает AFP.

Омар аль-Башир, руководивший Суданом в течение 30 лет, был отстранен от власти в апреле 2019 года после многомесячных акций протеста. Власти конфисковали у него €6,9 млн, $351,7 тыс. и 5,7 млн суданских фунтов (около $130 тыс.). Он хранил деньги в секретной комнате, которую нашли во время обыска в президентском дворце. Бывший президент признался, что получал деньги из-за рубежа,— в частности, от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
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