Академика Андрея Сахарова, по некоторым данным, могли убить отравляющим веществом
Об этом говорится в неизвестном ранее письме бывшего главы Петербурга Анатолия Собчака. В годовщину смерти ученого, текст опубликовала газета «Московский Комсомолец».
По версии соратника академика, Сахаров мог быть подвергнут ядовитому веществу, которое привело к остановке сердца и не оставило следов в организме.
Ранее опубликовать это письмо было невозможно, сказала «Эху Москвы» вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова. Нарусова добавила, что с самим текстом она ознакомилась уже после отлета из Парижа, поэтому узнать подробности у Собчака она не могла.
Сахаров умер ровно 30 лет назад на 69 году жизни.
Андрей Дмитриевич Сахаров — советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.
За свою правозащитную деятельность был лишён всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы. В конце 1986 года президент СССР М. С. Горбачёв разрешил им вернуться из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.
15:16 14/12/2019
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