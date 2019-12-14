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Академика Андрея Сахарова, по некоторым данным, могли убить отравляющим веществом

Об этом говорится в неизвестном ранее письме бывшего главы Петербурга Анатолия Собчака. В годовщину смерти ученого, текст опубликовала газета «Московский Комсомолец».



По версии соратника академика, Сахаров мог быть подвергнут ядовитому веществу, которое привело к остановке сердца и не оставило следов в организме.

Ранее опубликовать это письмо было невозможно, сказала «Эху Москвы» вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова. Нарусова добавила, что с самим текстом она ознакомилась уже после отлета из Парижа, поэтому узнать подробности у Собчака она не могла.

Сахаров умер ровно 30 лет назад на 69 году жизни.

Андрей Дмитриевич Сахаров — советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

За свою правозащитную деятельность был лишён всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы. В конце 1986 года президент СССР М. С. Горбачёв разрешил им вернуться из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.
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