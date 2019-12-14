







По версии соратника академика, Сахаров мог быть подвергнут ядовитому веществу, которое привело к остановке сердца и не оставило следов в организме.





Ранее опубликовать это письмо было невозможно, сказала «Эху Москвы» вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова. Нарусова добавила, что с самим текстом она ознакомилась уже после отлета из Парижа, поэтому узнать подробности у Собчака она не могла.





Сахаров умер ровно 30 лет назад на 69 году жизни.



