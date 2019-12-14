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Лукашенко позволил ряду генералов не идти на пенсию

Александр Лукашенко подписал распоряжения о продлении сроков службы ряду генералов.

Военная служба сверх предельного возраста пребывания на этой службе продлена генерал-майору, первому замначальника Военной академии Геннадию Лепешко (до декабря 2024 году), начальнику академии генерал-майору Виктору Лисовскому (до октября 2025 года), зампреду Госпогранкомитета Игорю Печеню (до мая 2025 году), 

Генерал-майорам милиции, заместителям министра внутренних дел Александру Барсукову и Николаю Мельченко служба в органах внутренних дел продлен до апреля и августа 2025 года соответственно. Служба в Государственном комитете судебных экспертиз свыше предельного возраста пребывания на этой службе генерал-майора юстиции Сергея Евмененко продолжена до марта 2023 года.

По белорусскому закону предельный возраст военной службы для генера-майоров и генерал-лейтенантов – 55 лет, для генерал-полковников — 60 лет. 
 
   
"Белорусский партизан"
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