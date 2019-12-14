Парламентская разминка. Счет за независимость

На этой неделе новые депутаты возглавили профильные комиссии в Палате представителей. Чуть ранее, та же процедура состоялась в Совете Республики. В целом, какими бы ни были предсказуемыми выборы в обе палаты парламента – по итогу электоральная кампания довольно серьезно переформатировала политический ландшафт. Менее чем за месяц мы оказались в обновленной политической реальности и экспертное сообщество как никогда единодушно в прогнозах на 2020 год, пишет сайт "Наше мнение"





Влияние выборов-2019 на президентскую кампанию:





пространство политических свобод сузится;

вероятность конституционной реформы возрастает;

тема независимости от России становится главной в диалоге с Западом.

Новый парламент невозможно оценивать без фигур спикеров обеих палат (Андрейченко и Кочановой) и соответственно нового главы Администрации президента Игоря Сергеенко. Главным образом трансфер Сергеенко из Комитет госбезопасности в АП позволил аналитикам «Беларусь в фокусе» сделать вывод об усилении аппаратного веса силовиков. «Силовой блок укрепляет свои позиции в политическом руководстве страны, что свидетельствует о выборе властями достаточно жесткого сценария проведения президентской кампании. Роль парламента в действующей властной системе несколько возрастает, что, вероятно, связано с планируемыми конституционными преобразованиями после президентских выборов 2020 года».





Прогноз событий после 2020 года делает и Владимир Глод . Он также обращает внимание на фигуры спикера и вице-спикера Палаты представителей: Владимира Андрейченко и Валерия Мицкевича. Переход последнего из АП в депутатский корпус, по мнению Глода, явный сигнал предстоящего изменения Конституции. “Абраньне спадара Міцкевіча (віцэ-сьпікерам) – яскравы сыгнал, што менавіта Палата сёмага скліканьня зоймецца зьменамі Канстытуцыі. Гэта пацьвердзіў і Лукашэнка падчас апошняй сустрэчы з дэпутатамі, паабяцаўшы, што яны далучацца «да працы па ўдасканаленьні Канстытуцыі»”.





На возможные изменения Конституции указывает и политолог Павел Усов . Правда он обращает внимание на главу Администрации президента и проводит параллели с предыдущими изменениями основного закона. «Стоит напомнить, что в 2004 году, когда власти подготовили и провели референдум по изменениям в Конституцию, после которых правление Лукашенко стало «неограниченным», главой Администрации президента был генерал КГБ Урал Латыпов».





Помимо прогнозов по изменению Конституции, выборы в Палату представителей обозначили и повестку будущей президентской кампании. «Продавать» (во всяком случае на внешнем рынке) на выборах 2020 года официальный Минск будет независимость и рост влияния Москвы. Именно последнее позволяет переключить внимание западных партнеров с обсуждения прав человека на вопросы безопасности, и тем самым снизить критику самого избирательного процесса. По мнению политолога Дениса Мельянцова , «частичная “отвязка” диалога (с Западом) и нормализации отношений от проблематики выборов и ситуации с правами человека объясняется выходом на первый план темы безопасности и российского влияния, где Беларусь становится всё более заметной и активной».









Схожая оценка и у обозревателя Артема Шрайбмана . По его мнению, Минск продолжит балансировать между Востоком и Западом. «Изоляция Минска уже несколько лет на Западе ассоциируется с выталкиванием его в зону влияния Москвы. Стратегический интерес – не помешать Беларуси балансировать между центрами силы – как минимум с 2015 года перевешивает для Запада заботу о демократических идеалах в стране».





Есть и еще один блок прогнозов, который напрямую не связан с новым составом парламента, но также вытекает из избирательного процесса.





Во-первых, в ближайшее время нас ждет замораживание экономических реформ на фоне экономического спада; во-вторых удорожание российских энергоносителей и кредитов, поскольку Кремль не преминет возможностью воспользоваться слабым положением белорусской суперэлиты; и как следствие – рост социальной напряженности.





Надо отметить, что данный прогноз совпадает с оценкой Юрия Дракохруста . По его мнению, «весьма вероятно, что Россия теперь перейдет к “плану Б” и выставит Беларуси счет за независимость, принуждая заплатить за нее».





В этой ситуации неопределенным остается положение гражданского общества, которое будет вынуждено реагировать и на рост влияния силовиков, и на российскую повестку, и на ухудшение экономического самочувствия белорусов. Не решенными остаются и нишевые вопросы, которые поднимали локальные сообщества: брестский протест, проблема 328, закон об отсрочках для молодежи. Причем внутри гражданского общества в следующем году давление будет усиливаться сразу по двум направлениям: со стороны АП, как ожидает большинство наблюдателей, а также внутри сообщества по возрастной линии.