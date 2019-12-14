Провальный визит Лукашенко в Сочи и переговоры в «нормандском формате» в Париже прошли с разницей в один день. Ключевой фигурой в переговорах по «углубленной интеграции» и по ситуации на Донбассе является старожил Кремля Владимир Путин.





Кремль пытается удержать в сфере российского влияния и Украину, которая взяла курс на Запад, и главного и единственного союзника – Беларусь, цепко опутанного паутиной экономической зависимости. Цель одна, методы – разные. Сложился своеобразный «славянский треугольник», процессы внутри которого влияют и зависят друг от друга.





Насколько велика эта взаимозависимость? «Белорусский партизан» адресовал этот вопрос доктору политических наук Павлу Усову.









- 7 декабря Лукашенко с Путиным разошлись по-английски, но без публичных матов. Предварительно назначив дату следующей встречи – 20 декабря. Если «дорожные карты» углубленной интеграции не утверждены, если два руководителя ни о чем не договорились, то зачем нужна новая встреча буквально через две недели?

- Еще не совсем ясно, состоится ли 20 декабря двусторонняя встреча двух интеграторов, так как на этот день запланирован саммит Совета ЕАЭС. Не думаю, что руководители двух стран что-то решат на бегу. Интеграционный узел слишком запутан, чтобы его могли развязать за пару часов. Более того, Лукашенко намекал, что ему еще придется встретиться с Путиным, и речь не шла о 20 декабря. Скорее всего, Лукашенко, как и в 2018 году, вынужден будет совершать челночные визиты в Москву и выпрашивать отсрочки. Ведь Беларусь на краю энергетической пропасти. Совершенно очевидно, что вся эта интеграционная игра выгодна только России и губительна как для Лукашенко, так и для Беларуси.





- Повлияла ли на исход встречи Лукашенко с Путиным встреча в “нормандском формате”, которая прошла буквально через день?





- Вряд ли встреча в Париже изменила положение дел в отношениях между Беларусью и Россией. Положение Москвы не изменилось, как и ее агрессивная политика. Спасать Беларусь никто не собирается, тем более, что и сам Лукашенко избегает решительных действий в отношении интеграции. ЕС находится в кризисе, что дает России широкое поле для маневра. Конечно, «интегрируя» Беларусь, Москва создаст дополнительные точки давления на Европу. Только системный коллапс в самой России может решить геополитические проблемы в регионе.





- Сокурсник Путина Владимир Соловей высказал свое видение “союзного строительства”: Лукашенко и Путин хотели договориться действительно о слиянии двух государств, но белорусского руководителя не устроила цена – должность председателя союзного парламента. Не слишком ли упрощенный взгляд на отношения заклятых союзников? Или же политика Кремля низведена до уровня амебы?





- Спекуляций относительно направления и содержания интеграции очень много. Лукашенко прочили пост премьера СРБ, почетную отставку и так далее. Я уверен, что после интеграции никакой пост в рамках союзного государства не будет иметь значения, ведь все рычаги управления и так окажутся в руках у Путина. Тем более, что мы прекрасно знаем, какое значение имеет парламент в Беларуси и России. Так или иначе после интеграции Лукашенко потеряет все.



