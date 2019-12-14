Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече в пятницу со студентами и преподавателями медицинских университетов, Лукашенко отметил, что для него Новый год уже давно не праздник. "Несмотря на то, что вся страна отмечает эту дату, ее руководство голову должно держать на плечах", - заметил он.





"Для меня это не большая нагрузка, что я не могу собраться за круглым столом и выпить. Ты можешь сидеть за столом, но рядом стоит адъютант с телефоном: не дай бог, что случилось - доклад, и ты должен реагировать", - подчеркнул президент.









Отвечая на вопросы студентов, Лукашенко также рассказал, что ему дарят тысячи подарков - и политики, и бизнесмены, и художники, и даже девушки из службы протокола. Самыми ценными подарками он назвал те, что сделаны своими руками.





"Все подарки во Дворце независимости или в загородной резиденции, или же в городской. Даже создали музей подарков. И все для меня это ценно", - подчеркнул глава государства. Вместе с тем, самый памятный новогодний подарок президент назвать затруднился.



