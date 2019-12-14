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Лукашенко допускает, что будет несколько раундов переговоров с Россией

Александр Лукашенко допускает, что будет несколько раундов переговоров с Россией. Об этом он заявил в пятницу в Минске на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, пишет Интерфакс.

Первый из раундов должен состояться 20 декабря в Санкт-Петербурге, и об этом было известно. На днях Лукашенко провёл телефонный разговор с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и заявил, что по интеграционным вопросам будут встречи и после 20 декабря, и не только с Владимиром Путиным, но и с Медведевым.

Теперь же глава государства подтвердил, что «по болезненным вопросам», возможно, придётся встречаться с российским руководством неоднократно.

Как известно, 7 декабря в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Планировалось, что могут быть подписаны документы об «углублении интеграции» Беларуси и России. Однако ничего не было подписано. Встреча в Сочи прошла на фоне уличных протестов в Минске. Оппозиция готовит акцию и к 20 декабря.
 
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