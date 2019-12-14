В жизни можно было голову сломать, но все равно не придумать, что причиной убийства Павла будет названа расовая ненависть. Это действительно как сюжет для кино про бесноватых.





Но пока по факту озвученного получается так. Никакого заказчика (пусть неназванного) в деле не просматривается. Организатором убийства назван музыкант Антоненко, автор неофициального гимна украинских Сил специальных операций.





Дословно версия следствия звучит так: Андрей Антоненко "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. Осуществляя свой преступный замысел Антонеко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые имели аналогичные с ним взгляды и намерения".





Ни Павел их не знал, ни они его. Не встречались, не пересекались, не конфликтовали. Но решили убить. Именно Шеремета. Причем, долго готовились.





В Украине некого было убивать, некого было ненавидеть. Не было более известных людей. Не было других граждан России или других белорусов, кроме Шеремета, чтобы взорвать в центре Киева «с целью привлечения внимания к своим взглядам» или «с целью дестабилизации».





И правда очень похоже на киносценарий. Или на феерический бред.





Тем более, что на суде Антоненко насчет «величия арийской расы» прямо высказался. "У меня дед еврей. Я сам наполовину еврей. Вы этим уже оскорбили мою семью", - заявил он. И контекст понятен: представители «арийской расы» обыкновенно противопоставляют себя именно семитской. То есть полуеврей Антоненко никак не мог принять за еврея белоруса Шеремета и тем более не мог на этой почве идти убивать.





Или мог?





Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, например, считает, что понятного нормальному человеку мотива и не может быть. «У меня разрыв сознания - какой может быть мотив? Это шизофрения, неадекватность…» - заявил он в программе «Свобода слова».





Но мне не показалось, что Антоненко или детский кардиохирург Кузьменко, делающая сложнейшие и уникальные операции, похожи на шизофреников. То есть должен быть мотив и должен быть заказчик и тогда «организованная группа» становится только исполнителями, которые действительно могли Шеремета даже не знать. Исполнителям и не нужно. Им важна оплата. Будет заказчик — появится мотив и все станет на свои места.





В эти дни коллеги меня часто спрашивали: «Вери и ты украинскому следствию?» Но раскрытие убийства это ведь не вопрос веры. Это вопрос фактов. Пока фактом я могу считать только то, что эксперты (было сказано даже про какого-то спеца в этой области из Англии) опознали Кузьменко и Антоненко как людей, которые ночью накануне взрыва закладывали взрывное устройство под машину Шеремета. Для меня это веский факт и достаточный довод, чтобы эти двое были оставлены под стражей. А дальше должно работать следствие. И искать заказчика.





Только так и никак иначе!



