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Главных подозреваемых в убийстве Павла Шеремета арестовали на два месяца

Глубокой ночью Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Андрея Антоненко, который также известен как Риффмастер.



Бывший АТОшник и музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, арестован на два месяца до 8 февраля 2020 года.  

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - зачитал решение судья.


Такое же решение — арест – принято и по мере пресечения для детского кардиохирурга Юлии Кузьменко. 

Напомним, что это именно их обвиняют в том, что они заложили взрывное устройство под авто Шеремета ночью накануне убийства, и что именно Кузьменко утром привела это взрывное устройство в действие.

Третья подозреваемая — Яна Дугарь — отправлена под круглосуточный домашний арест. На суде по избранию меры пресечения выяснилось, что в день, когда якобы было сделано фото Дугарь для опознания с девушкой попавшей на видео как «разведчица» расположения видеокамер, Дугарь вообще не было в Украине, так как она находилась в Италии. О чем свидетельствуют штампы в паспорте. Версии: либо эксперты указали не ту дату, либо это все-таки была не Дугарь. 

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дома у подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко нашли мину. 

Все трое подозреваемых категорически отрицают причастность к убийству Шеремета и даже какое-либо знакомство с ним. 
"Белорусский партизан"
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