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«Это не интеграция — это оккупация»! 15 декабря в Кракове пройдет акция против интеграции Беларуси и России

15 декабря в 12.30 у здания Генерального консульства России в Кракове пройдет акция против интеграции Беларуси и РФ.


В воскресенье, 15 декабря, в Кракове пройдет акция протеста под лозунгом «Это не интеграция — это оккупация». Ее организуют белорусские и украинские студенты в знак протеста против так называемой углубленной интеграции Беларуси и России, инициированной властями двух стран, пишет Польское радио. Мероприятие состоится в 12.30 у здания Генерального консульства России в Кракове.


О том, что подтолкнуло студентов к проведению акции протеста, рассказывает один из ее организаторов, украинский студент Антон Черепенко: «Мы, украинские студенты, узнали о переговорах лидеров Беларуси и РФ об интеграции. И в то же время увидели в глазах студентов из Беларуси страх из-за того, что после окончания учебы им будет некуда возвращаться — что они приедут не в родную страну, а на территорию РФ. Мы решили, что должны выступить в поддержку белорусов в то время, как аналогичные акции проходят по всему миру».

Президенты Беларуси и РФ пока не договорились об условиях дальнейшей интеграции.
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