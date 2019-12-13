Класковский: почему Кремль решил взять Лукашенко за горло?

Эту популярную точку зрения я вновь услышал от российского политика Леонида Гозмана, пишет Белсат.





Пришлось поспорить с ним на заседании Экспертного клуба центра «Европейский диалог» в Минске, но считаю, что стоит вынести дискуссию и на более широкую аудиторию.

Ошибочный фокус

На мой взгляд, сводить причины всей этой катавасии с «углублением интеграции» к потребе Владимира Путина остаться у власти после 2024 года – это поверхностная и неточная трактовка, ложный фокус.









Да, у российского президента нет легких путей решить эту задачу. Перелицовка конституции может вызвать протесты. Но пробовать продавить объединение с Беларусью, чтобы потом возглавить новое государство, – пожалуй, самый неблагодарный, рискованный и ненадежный вариант из всех возможных. Вероятно, он тоже фигурирует в наборе, который предлагают Путину разные советники, но разве что как очень-очень гипотетический.





Ведь для этого надо сломать Александра Лукашенко с его термоядерным властолюбием, исключительной недоверчивостью и чрезвычайной заботой о безопасности – личной и всего своего большого рода.

Призрак катастрофы пока не бродит

Кстати, сегодня – ровно год «ультиматуму Медведева». 13 декабря 2018 года на союзном совмине в Бресте российский премьер обусловил дальнейшую экономическую поддержку Беларуси переходом к продвинутой, как он выразился, интеграции. Так вот, за этот год Москва, думаю, лишний раз убедилась, что Лукашенко – не просто крепкий, а феноменально крепкий орешек. С какой это стати ему подписывать капитуляцию?





Кто-то говорит: а вдруг у Кремля есть на «Батьку» некий особый компромат? Но в 2010 году российский телеканал НТВ уже мочил Лукашенко по-черному сериалом «Крестный батька». Ну и что? В эпоху постправды все эти трюки с вытаскиванием скелетов из шкафа слабо работают.





Удар по белорусской экономике? Но Кремль за последние годы и так примерно вдвое сократил ее подпитку. Белорусский бюджет на 2020 год сверстан без расчета на московские пряники типа компенсации за налоговый маневр.





Так что призрак катастрофы пока не бродит по Беларуси, костлявая рука голода стране не грозит. И потом, вождь, зная терпеливость своего доброго народа, наверняка предпочтет, чтобы уровень жизни белорусов просел, чем ползти на коленях в Москву.

Россия хочет заякорить Беларусь намертво

В общем, если фокусироваться на проблеме-2024, то можно сделать ложный вывод: достаточно Лукашенко и впредь упираться руками и ногами – и авось пронесет, независимость Беларуси будет спасена.





Но это не так. Фишка в том, что Москва играет вдолгую. Она наметила новую стратегию в отношении Беларуси гораздо раньше, чем прозвучал «ультиматум Медведева», – как минимум несколько лет назад. И это очевидно связано с украинским сюжетом.









Белорусский аналитик Арсений Сивицкий подчеркивает, что Россия с 2015 года ограничивает финансово-экономическую поддержку белорусской экономики и оказывает целенаправленное давление на Минск, чтобы создать модель асимметричной зависимости.





В основе этой продуманной линии – желание не «потерять» Беларусь, как была потеряна Украина.





Таким образом, сверхзадача нынешнего натиска – не обеспечить новый пост Путину (хотя если вдруг чрезвычайным образом повезет, почему бы и нет), а привязать Беларусь к России намертво. Заякорить так, чтобы она не смогла оторваться, уйти в свободное плавание и после Лукашенко с Путиным.





Это делается поэтапно, сначала – через усиление якобы чисто экономической интеграции. Хотя чистой экономики в отношениях с империей не бывает. Сначала навяжут единый налоговый кодекс и другие общие законы, потом – единую валюту, потом – единый парламент (надо же утверждать эти общие законы!) и пр. В итоге через энное количество лет Беларусь потихоньку превратится в марионеточную буферную республику.

Москва учла уроки

Бессменный президент Беларуси наверняка давно разгадал игру Кремля. Но он, вероятно, надеется утопить «углубленную интеграцию» волокитой, как это удалось в начале 2000-х, когда Путин уже ставил ребром вопрос о вхождении в Россию.





Однако Кремль, судя по всему, учел уроки и теперь прессингует грамотно, безжалостно. Слабость позиции Лукашенко в том, что при всей твердости своего характера он не решается на реформы, которые помогли бы ослабить зависимость Беларуси от России.





Разговоры же, что Путин давит на Лукашенко для решения проблемы-2024, поневоле подыгрывают этой ригидной позиции. И могут подталкивать белорусскую общественность к неверному выводу: достаточно вождю быть упертым (а всем людям доброй воли неплохо бы его и поддержать в святом деле), чтобы угроза для независимости миновала, рассосалась. Путин, мол, махнет рукой, перепишет конституцию и отцепится.

За независимость придется платить

Нет, угроза не рассосется и Кремль не отстанет. Он решает свои стратегические задачи, как там считают, в зоне приоритетного влияния России. Но это – зона жизни белорусов, которые в массе своей не хотят сливаться в экстазе с восточной соседкой.





И то, что в плане защиты независимости интересы белорусских правящих верхов и их политических противников совпадают, не означает, что последние должны давать первым индульгенцию.









Это же касается и позиции Запада, который озаботился независимостью Беларуси и пошел на прагматичные отношения с режимом. Поддержка независимости – это окей и зер гут, но если не требовать от Лукашенко диалога с обществом и реформ, то риски поглощения страны тихой сапой будут только усиливаться.





Конечно, человек, правящий Беларусью четверть века, вряд ли заделается вдруг крутым реформатором. Но даже инстинкт самосохранения вкупе с давлением изнутри и извне может подтолкнуть к некоторым шагам через не хочу.





И второй важный момент: нужно психологически готовить белорусов к тому, что за независимость придется заплатить полновесную цену – хотя бы такую, как заплатили соседи-литовцы, мерзшие некогда в блокаде.







