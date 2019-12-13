Как Лукашенко клановость в медицине рубил

- Клановости в медицине, пока я президент, не будет, — заявил Лукашенко на встрече в медуниверситете. — Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей — получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим.





По словам Лукашенко, он уже «несколько лет очень успешно разрубает эту клановость». И не собирается останавливаться.

Ирины Абельской, которую народная молва называет матерью младшего сына главы государства - Коли. Она стала личным врачом Лукашенко в первый год его президентства, в 2001-м возглавила Республиканскую больницу Управления делами президента. Солидарность же вспомнила о семье, которую народная молва называет матерью младшего сына главы государства - Коли. Она стала личным врачом Лукашенко в первый год его президентства, в 2001-м возглавила Республиканскую больницу Управления делами президента.





В президентской клинике также работает ее родной брат — рентгено-эндоваскулярный хирург, заведующий рентгенооперационной Андрей Постоялко. Их мать, Людмила Постоялко, руководила Минздравом в 2002-2005 годах.





С именем Людмилы Постоялко связывают и Василия Жарко, занявшего вслед за ней пост министра и ставшего в последствии вице-премьером. Судя по одному из журналистских расследований, Жарко был протеже Постоялко.





Вполне вероятно, что именно поэтому его не коснулось громкое коррупционное "дело медиков", по которому КГБ задержал порядка 60 функционеров от медицины, а вот Жарко отделался лишь тихой отставкой.





О жилье для медиков





На встрече руководитель страны поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. По его словам, анализ ситуации в образовании, здравоохранении, спорте, показал озабоченность людей жилищным вопросом:





— Главное — это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров.





Любопытно, что очередь на решение жилищного вопроса до врачей и других работников социальной сферы дошла только сейчас. В том же Уручье для сотрудников столичного ОМОНа семь лет назад выделили площадку под строительство нескольких многоквартирных домов. Квартиры в них можно было получить спустя 5-7 лет службы в отряде.









Кроме того, посреди леса возле кольцевой в районе Уручья построен жилой комплекс «Боровая-2007», предназначенный для семей сотрудников уголовно-исполнительной системы и аппарата МВД.





О курении и здоровье





Несколько циничной показалась забота руководителя страны о здоровье обладателей вредных привычек. Именно по решению Лукашенко один из белорусских олигархов получил монопольное право на создание сети магазинов «Табакерка», которые появятся по всей стране, включая поселки и агрогородки.





А на одном из недавних совещаний Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию:





— Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело — мое мнение, другое — самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы.





К слову, продажа табачных изделий приносит государству около 1,2 млрд рублей, из которых только акцизы дают 800 млн.