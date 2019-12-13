Денис Ивашин. На границах Гомельской и Могилёвской областей восстанавливаются и строятся военные городки, расширяются территории воинских частей, на стоянках появляется новая техника. Это следует из спутниковых снимков, которые опубликовал в газете "Новы час" журналист. На границах Гомельской и Могилёвской областей восстанавливаются и строятся военные городки, расширяются территории воинских частей, на стоянках появляется новая техника.





По сведениям Ивашина, уже сейчас примерно в 40 км от белорусской границы развёрнуты два мотострелковых полка, один танковый полк, один самоходный артиллерийский ракетный полк и другие подразделения российских вооружённых сил.

80 км до Гомеля, 160 — до Могилёва

В мае 2016 года к белорусской границе начали перебрасываться части 28-й отдельной мотострелковой дивизии (ОМД) из Екатеринбурга. Часть дивизии расквартировалась около Ельни в Смоленской области, остальные — в Клинцах недалеко от Брянска.





На этой базе началось восстановление 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, расформированной в 2004 году.





Российские войска собрались почти у самой белорусской границы. От Клинцов 80 км до Гомеля и 160 — до Могилёва. От Ельни 110 км до Мстиславля и 170 км до Орши.





Передислокацию войск российские власти объясняют необходимостью противостоять силам НАТО. Однако Беларусь в Североатлантический альянс не входит и в обозримом будущем не войдет, зато вместе с Россией является членом ОДКБ, то есть военным союзником России.

Как выглядят новые российские части и что там есть

Для солдат 488-го мотострелкового полка восстановлен военный городок № 2 в Клинцах. Его можно увидеть на гугл-картах по координатам 52.74705, 32.25064. Военнослужащих разместили в пяти казармах. На территории военного городка могут быть расквартированы до 1200 солдат.





Вот военный городок в Клинцах в 2015 и в 2018 годах — до и после восстановления. Сравните!





Согласно генеральному плану, опубликованному на сайте Inform Napalm, в военном городке должны появиться ещё две блочно-модульные казармы. Также должно быть реконструировано здание для размещения ещё 700 военнослужащих. Планируется построить не менее 14 хранилищ вооружения и военной техники, рассчитанных в общей сложности на 470 машино-мест.





Ещё один военный объект был с нуля построен в Займище на юге Клинцов. Здесь (координаты 52.71785, 32.27061) сейчас находится полевой парк вооружения, военной и специальной техники. Это место находится примерно в 41 километре от границы с Беларусью.





По сведениям Ивашина, в полку есть инженерно-сапёрная, ремонтная, связная роты и рота материального обеспечения. То есть всё, что организует боеготовность полка.









Россия надеется только на себя

По мнению военного обозревателя Александра Алесина, белорусам не стоит беспокоится по поводу этой передислокации российских войск.





"Раз Беларусь отказалась разместить российские базы на своей территории, то теперь Россия не надеется на нас как на свой щит, — рассказывает Еврорадио Алесин. — Они [русские. — Еврорадио] создают вторую линию обороны, потому что к Беларуси нет доверия. А наша техника сокращается, стареет, особенно это касается сухопутных войск.





По законам военной науки тех частей, что стягивают [к границам Беларуси] россияне, не хватает, чтобы наступать".





Алесин добавляет, что, имея ядерное оружие, никто специально не начнёт сухопутную войну.





Стягивая войска к белорусским границам, Россия решает свои внутренние проблемы: создаёт иллюзию борьбы с внешним врагом, чтобы отвлечь внимание людей от экономики.