Стали известны детали предстоящей встречи Лукашенко и Путина

Об этом государственный секретарь "союзного государства" Григорий Рапота сообщил во время Российско-Белорусского Клуба главных редакторов и экспертов в пятницу.





"Подписание дорожных карт – это не решение всех проблем (...). Обсуждение продолжается и подтверждается встреча руководства России и Беларуси на полях саммита 20 декабря", – сказал Рапота.





По его словам, сейчас в дорожных картах есть "то, что обе стороны не выносили на повестку дня" (к примеру, Налоговый кодекс).









"Главы правительств сейчас склоняются к варианту их гармонизации (...). Вопросы энергоносителей – ключевые, но и по ним есть уже подвижки. Необходимо создать систему ценообразования на долгие годы вперед, чтобы она была понятна и прозрачна", – отметил он, обавив, что поручение "Газпрому" уже дано.





"Белорусский посол с ними тесно взаимодействует, чтобы 20 числа доложить свои предложения", – добавил Рапота.