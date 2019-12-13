Подло и низко: власти опустились до мелких пакостей против активистов

Вход в квартиру, где живет активист, заклеен клеем, и замок заклеен так, чтобы не было возможности попасть в квартиру.





Журналистам радио Рация Николай Соляник рассказал следующее:





- С женой ехали с дачи. Примерно были 4 часа. Приезжаем, около пяти часов вечера домой, видим - испорченный замок, заткнули деревом и посадили это дерево на клей. Даже столько влили клея, что потекло по двери. Я снова попытался сам выковырять - не смог, вызвал милицию, приезжала милиция, потом участковый, составили бумаги.









Николай Соляник считает, что проблемы с дверями - это провокация, сделанная неизвестными лицами:





- Мы ни с кем из соседей не ругались, даже не всех знаем, как называть. Поэтому пришлось мастерам высверливать замок и ставить новый. Это уже второй раз. Первый раз это было сделано 29 октября, как я собирался ехать на день памяти расстрелянных поэтов. Я считаю, что это самая настоящая провокация.





Напомним, гродненский активист Николай Соляник пригласил граждан 15 декабря принять участие в акции "Цепь солидарности" вдоль тротуаров Старого моста через Неман и на отходящих от него улицах.





Акция в Гродно состоится за несколько дней до так называемой «углубленной интеграции», которая отложена на 20 декабря и может привести к потере независимости Беларуси.