"В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи – бюджетники", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.





Он подчеркнул, что зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Как отметил Лукашенко, в настоящее время сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.





"Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату", - подчеркнул Лукашенко.





По его словам, заработная плата врача общей практики сегодня составляет Br950-1470, в новых условиях она составит Br970-1510. "Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему", - пояснил Лукашенко.





При этом он обратил внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году они повысятся в два раза.





"Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения", - заметил Лукашенко.