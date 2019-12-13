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Лукашенко пообещал бюджетникам... не уменьшать зарплаты перед выборами

Александр Лукашенко заявил, что не может позволить перед президентскими выборами уменьшить зарплаты бюджетникам, сообщила пресс-служба главы государства.

"В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи – бюджетники", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.

Он подчеркнул, что зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Как отметил Лукашенко, в настоящее время  сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.

"Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, заработная плата врача общей практики сегодня составляет Br950-1470, в новых условиях она составит Br970-1510. "Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему", - пояснил Лукашенко. 

При этом он обратил внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году они повысятся в два раза.

"Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения", - заметил Лукашенко.
Источник: interfax.by
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