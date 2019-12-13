Oops! Спикер Мясникович уволил спикера Мясниковича

Документ от 4 декабря в пятницу был опубликован на Национальном правовом интернет-портале РБ.









Как известно, спикером Совета республики стала 59-летняя Наталья Кочанова, бывшая глава Администрации президента. Во время голосования против ее кандидатуры был только один "сенатор".





69-летнего Михаила Мясниковича ждет работа в должности председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Лукашенко предложил её еще в конце ноября.





В феврале следующего года Беларусь станет председателем Евразийского экономического союза и получит право назначить на четыре года своего руководителя коллегии ЕЭК. Нет сомнений, что кандидатуру Мясниковича утвердят.