Украинский депутат сообщила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета была в зоне АТО, когда произошло преступление.
Как сообщает Укринформ, об этом Зинкевич написала на Facebook.
"Утром будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото - справка, которая подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - говорится в сообщении.
В справке об участии лица в антитеррористической операции говорится, что старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявления подозрений фигурантам дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.
По его словам, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения.
10:31 13/12/2019
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