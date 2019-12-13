Здравствуй, Бугенвиль! На карте мира появилось новое государство

«Африканцы» в Океании





Государство Папуа — Новая Гвинея (полное название — Независимое Государство Папуа Новая Гвинея) обрело независимость в сентябре 1975 года, одновременно войдя в состав британского Содружества наций. До сих пор формальной главой страны считается королева Eлизавета II.





Страна, занимающая восточную часть острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, острова Д’Антркасто, имеет довольно бурную историю. Новая Гвинея была открыта в 1526 году португальским мореплавателем Жоржи ди Менезишем. Название острову дал испанский мореплаватель Иньиго Ортис де Ретес в 1545 году, усмотрев сходство населения с населением африканской Гвинеи.





При этом колонизация Новой Гвинеи европейцами началась только в XIX веке. Коренное население составляли папуасы и меланезийцы, жившие в условиях каменного века и занимавшиеся охотой, рыболовством и собирательством.





От колонии к независимости

С 1884 года юго-восточная часть острова Новая Гвинея (Папуа) находилась под господством Британской империи, которая в начале XX века передала её Австралии. В 1885 году Германия устанавливает протекторат над северо-восточной частью Новой Гвинеи, а также северной частью Соломоновых островов (остров Бука, остров Бугенвиль, остров Шуазёль, остров Шортленд, остров Санта-Исабель, атолл Онтонг-Джава (Лорд-Хау)).





В 1906 году Великобритания передала Австралийскому Союзу колонию Британская Новая Гвинея, переименованную в Папуа. Во время Первой мировой войны Австралия захватила Германскую Новую Гвинею. В 1920 году австралийцы получили мандат Лиги Наций на управление бывшими германскими территориями.





В 1942 году Япония оккупировала остров Новая Гвинея. Лишь к 1945 году австрало-американские силы окончательно разгромили оккупантов.





В 1949 году обе части (Папуа и Новая Гвинея) в административном отношении были объединены австралийскими властями. В 1973 году региону было предоставлено самоуправление, а двумя годами позже, как уже говорилось, Папуа — Новая Гвинея стала независимым государством.





Бугенвиль пойдет другим путем





Однако внутри страны нашлись силы, полагавшие, что существование в едином государстве для них невозможно.





Остров Бугенвиль, крупнейший в группе Соломоновых островов, некогда входил в состав Германской Новой Гвинеи. На острове находится одно из крупнейших в мире месторождений меди. Возможно, наличие богатых природных ресурсов, в том числе золота, убедило местных жителей, что они могут успешно развиваться самостоя льно. Еще в 1975 году, накануне провозглашения независимости Папуа — Новой Гвинеи, Северные Соломоновы острова объявили, что считают себя отдельным государством. После шести месяцев противостояния, не перешедшего в «горячую фазу», Бугенвиль воссоединился с Папуа — Новой Гвинеей при международном посредничестве.





В 1988 году вспыхнул новый конфликт. Жители Бугенвиля обвинили центральные власти в том, что ресурсы острова используются правительством в обход местных жителей.





На острове возникла Революционная армия Бугенвиля во главе с местным лидером вооружённого сопротивления Фрэнсисом Она, которая к 1990 году разбила правительственные войска.





Бугенвиль второй раз провозгласил независимость, однако Папуа — Новая Гвинея начала полномасштабную войну против мятежников, растянувшуюся на семь лет. Центральным властям удалось взять под контроль большую часть острова, но о полном урегулировании речь не шла.





В 2001 году было подписано мирное соглашение, согласно которому Бугенвиль становился провинцией Папуа — Новой Гвинеи, но с созданием в рамках новой Конституции автономного правительства и обещанием провести референдум о будущем политическом статусе автономного правительства в срок от 10 до 15 лет.





Война за независимость унесла, по разным оценкам, жизни от 15 до 20 тысяч человек.









98 процентов голосуют за отделение





Власти Папуа — Новой Гвинеи откладывали вопрос о проведении референдума несколько раз. Но в ноябре-декабре 2019 года он все-таки состоялся.





Вопрос на референдуме звучал так:





«Согласны ли вы с тем, чтобы Бугенвилю были предоставлены:





1) расширение автономии;





2) независимость?»





По данным избиркома, всего в голосовании приняли участие 181 067 человек. Из них за независимость проголосовали 176 928, или 98,31 процента.





Таким образом, после почти 45 лет борьбы 250-тысячное население Бугенвиля добилось права на независимость. Правда, как пишет агентство Bloomberg, данное решение еще должен ратифицировать парламент Папуа — Новой Гвинеи. Однако отказаться от ратификации парламентариям будет сложно, поскольку признание результатов референдума было частью мирного соглашения, заключенного при поддержке международных структур. Пойдя на попятную, Папуа — Новая Гвинея рискует попасть под серьезные санкции.





А будет ли счастлив независимый Бугенвиль, только время покажет.