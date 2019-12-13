«Учитывая, что Беларусь, одна из участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», похоже, собирается углублять интеграцию с Российской Федерацией, и учитывая тот факт, что мы, Евросоюз, ничего не знаем о проходящих переговорах, я обращаюсь к вам с предложением и просьбой получить полный объем информации по вопросу», – написал Ауштрявичюс в обращении к Боррелю.





Он считает, что Евросоюз должен предложить Беларуси и России провести трехсторонние консультации. Такой формат применялся ранее при обсуждении соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, напоминает евродепутат. «Повторное применение такого формата позволит ЕС получить полную информацию, а также убедиться, что углубленная интеграция между Беларусью и Россией не противоречит целям сотрудничества между ЕС и Беларусью», – написал Ауштрявичюс.









Ауштрявичюс призывает рассмотреть его предложение безотлагательно, учитывая то, что переговоры между Минском и Москвой пройдут 20 декабря.





«Это важно для защиты интересов ЕС, суверенитета соседней Беларуси и для вовлечения Евросоюза в процессы, происходящие в непосредственной близости от него», – пишет Ауштрявичюс.